В столице в очередной раз расширяется список категорий граждан, которые могут получить бесплатную вакцинацию от коронавируса. С 19 января получить прививку от ковида смогут индивидуальные предприниматели, работающие на них сотрудники, а также самозанятые, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице в очередной раз расширяется список категорий граждан, которые могут получить бесплатную вакцинацию от коронавируса. С 19 января получить прививку от ковида смогут индивидуальные предприниматели, работающие на них сотрудники, а также самозанятые, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.Как показывает статистика, скорость, с которой проходит в Москве вакцинация от коронавируса, растет. Так, если до Нового года на прививку записывались в среднем по семь – восемь тысяч человек в сутки, то в январе 2021 года этот показатель подскочил до 22-24 тысяч. Всего же к середине января воспользоваться услугой успели 140 тысяч жителей города.Подобная динамика объясняется сразу несколькими факторами. В первую очередь речь идет о доверии россиян к отечественной вакцине. Препарат "Спутник V" применяется по всему миру, и другие страны, договорившиеся о его поставках, полностью удовлетворены качеством этой разработки. Общее число получателей вакцины составило уже более 1,5 миллиона человек.Повышение активности москвичей в деле вакцинации объясняется также завершением праздников и новогодних отпусков. Большое число граждан возвращается к работе, которая предполагает поездки на общественном транспорте и общение с коллегами в офисе. Кроме того, многим предстоит вновь начать водить детей в школу. Все это увеличивает риск заразиться коронавирусом, и единственный надежный способ избежать болезни – пройти вакцинацию.Кроме того, популярность прививок от кодвида растет благодаря расширению программы вакцинации. Так, в начале декабря 2020 года получить вакцину могли только врачи, учителя и сотрудники городских социальных служб. К середине января 2021 года в перечень получателей вакцины вошла уже большая часть жителей города.С 19 января этот список вновь расширяется. "Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане", – рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.Сделать прививку от ковида можно без очередей – с этой проблемой успешно борется система предварительной записи – в одном из 100 пунктов вакцинации. Они работают с 08:00 до 20:00. Записаться на прием можно как по Сети – через порталы mos.ru и emias.info и их мобильные приложения, так и более консервативным методом – через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.Пациенту необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и документы, подтверждающие его работу в Москве по профессии, входящей в перечень получателей вакцины. При этом жить в столице для получения прививки необязательно. Полный список тех, кто может получить прививку, можно прочитать на портале . Там же содержится и подробная пошаговая инструкция по записи на вакцинацию.