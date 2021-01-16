На уборку от снега с федеральных трасс М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области вышли 86 единиц спецтехники.

На уборку от снега с федеральных трасс М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области вышли 86 единиц спецтехники. За минувшие сутки для обработки дорог использовано 960 тонн противогололедных реагентов. Об этом сообщает отвечающая за содержание дорог ФКУ Упрдор «Москва- Нижний Новгород».Автомагистрали региона расчищают комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы со снегоочистительным оборудованием и погрузчики. На сложных подъёмах дежурят тягачи. При необходимости они готовы оказать помощь грузовикам.Мониторинг за ситуацией на дорогах осуществляет 12 видеокамер, 7 метеостанций и 10 постов учёта интенсивности движения. Все сведения поступают в Ситуационный центр.При возникновении нештатных ситуаций водители могут обращаться в диспетчерскую организации по номеру телефона: 8-800-505-76-52. Она работает круглосуточно. Звонок бесплатный.