Накануне инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись с мужчиной, голос которого напоминает заместителя министра МВД Карпенкова. Сейчас Светлана Тихановская и группа других политических активистов призывают ЕС обратить внимание на ГУБОПиК и ОМОН.

Накануне инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись с мужчиной, голос которого напоминает заместителя министра МВД Карпенкова. Сейчас Светлана Тихановская и группа других политических активистов призывают ЕС обратить внимание на ГУБОПиК и ОМОН.Член политсовета ОГП Лев Марголин постарался разъяснить происходящее и дал оценку деятельности силовых структур. Мужчина уверен, что всевластие Лукашенко, о котором идет речь в диалоге с Карпенковым, это лишь временная привилегия.По словам Марголина, если "правителю придется улетать из страны, то он прихватит основу своей гвардии", которая понадобится ему на новом месте. Политический деятель добавил, что в России кто-то же должен будет охранять Лукашенко."Мы видим, что пока не возбуждено ни одного уголовного дела, несмотря наявные признаки состава преступления. Но пройдет время и Лукашенко небудет у власти. И все эти вопросы обязательно будут поставлены наповестку дня", – заверил эксперт.Политический деятель напомнил, что работа ведется уже сейчас. Многие лица, причастные к насильственным действиям, уже вычислены, именно поэтому он уверен на 100%, что против силовых структур будут возбуждены уголовные дела."Никого Лукашенко не прикроет", – подчеркнул Марголин.Несмотря на критическую точку зрения, член политсовета отметил, сам по себе факт того, что человек в это тяжелое время служил в МВД, Следственном комитете или МЧС, не может быть основанием для наказания.