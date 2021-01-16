В ДТП пострадали 5 человек, в том числе ребенок. Им всем была оказана амбулаторная помощь.

Авария произошла накануне вечером в центре Владимира. На улице Большой Нижегородской водитель автобуса пятнадцатого маршрута 1965 г.р. не справился с управлением и въехал в столб. Как сообщает ГИБДД по городу Владимиру, в результате аварии пострадали 5 пассажиров автобуса. Среди них ребенок 2010 года рождения. Всем пострадавшим была оказана амбулаторная помощь.Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Был ли водитель трезв на момент ДТП, покажет проверка.