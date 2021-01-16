Пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

Сообщение о возгорании в частном доме в деревне Усад Меленковского района поступило в ГУ МЧС России по Владимирской области в 00.05 16 января. На место оперативно выехали пожарно-спасательные расчеты. К моменту их прибытия горел не только дом, но и хозяйственные постройки. Пожарные ликвидировали открытый огонь на площади 96 кв.м.Погибших и пострадавших нет. От МЧС в ликвидации пожара участвовали 12 человек и 3 единицы техники.Причина пожара устанавливается.