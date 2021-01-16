В ночь с 18 на 19 января в храмах и монастырях Владимира пройдут праздничные службы.

Начнутся праздничные богослужения по традиции поздно вечером в понедельник 18 января в 23.00 и продлятся до 02.00 19 января. Верующие смогут посетить службы и набрать крещенскую воду в нескольких храмах Владимира: в Михаило-Архангельском храме на Студеной горе, в Николо-Галейском, Князь-Владимирском, Спасо-Преображенском, Свято-Георгиевском, Михаило-Архангельском, Троицком, а также в Богородице-Рождественском мужском монастыре и Свято-Боголюбском Алексиевском мужском монастыре и Успенском соборе.Освящать воду в Успенском соборе начнут в 7 утра 18 января и в 9.00 во вторник 19 января.Все богослужения пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.Напомним, во Владимирской области оборудуют . В областном центре будут действовать 2 купели -на Семязинском пруду и на озере Глубокое.