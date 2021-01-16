В Гороховецком районе столкнулись два большегруза. ДТП произошло 16 января около 11 часов утра на 336 километре М-7. На месте работали полицейские, медики и сотрудники МЧС. Предварительно,

В Гороховецком районе столкнулись два большегруза. ДТП произошло 16 января около 11 часов утра на 336 километре М-7. На месте работали полицейские, медики и сотрудники МЧС. Предварительно, малотоннажный грузовик догнал попутную фуру с казахстанскими номерами. Удар пришёлся в корму полуприцепа. Вероятно, водитель не выдержал дистанцию и не успел затормозить на снежной трассе перед фурой. От столкновения