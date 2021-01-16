С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 16 180 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 13 053 пациента. В стационарах лежит 606 человек, из них 321 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2546 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 87 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 119 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти трёх пациентов с диагнозом COVID-19.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 28 костромичам. Ещё 11 пациентов с ковидом выявлено в Шарье, 7 – в Нейском районе, по шесть – в Макарьевском и Красносельском районах. Пять заразившихся прибавилось Антроповском районе, по четыре – в Нерехтском, Мантуровском и Буйском районах. Три инфицированных зарегистрировано в Павино, по два – в Кадые и Межевском районе, по одному – в Галиче, Островское, Чухломе, Костромском и Парфеньевском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 16 180 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 13 053 пациента. В стационарах лежит 606 человек, из них 321 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2546 заболевших.