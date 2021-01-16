В деревне Сергейцево Ковровского района сегодня проходит реконструкция одной из битв Московской наступательной операции.

В деревне Сергейцево Ковровского района сегодня проходит реконструкция одной из битв Московской наступательной операции времён Великой Отечественной войны. Организатор события - 467 учебный центр и исторические клубы из 12 регионов России. Реконструкция посвящена 79-й годовщине со дня основания 130 стрелковой дивизии, на базе которой и сформирован учебный центр. Посмотреть на военную технику, подержать оружие в руках и отведать солдатской каши могут все желающие.Фото и видео участницы реконструкции Натальи Баранковой .