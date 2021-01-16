Покормить морковкой верблюда с необычным именем Нокиа приезжают в деревню Гостец со всех уголков Владимирской области. Взять под опеку экзотическое животное семья Козловых решила 2 месяца назад.

Экзотическое событие для России произошло в этот день в 2000 году. На московском ипподроме состоялось невиданное до сей поры зрелище - бега верблюдов. Конечно, верблюд не лошадь. Бегает медленнее, хоть и может развить скорость до 40 км в час. Но сам верблюжий аллюр был совершенно непривычным для глаз россиян.Верблюды прекрасно приживаются в наших краях. И более того, им не страшны крещенские морозы. Отправляемся в Петушинский район вместе с Юлией Шуваловой. Туда , где живет верблюд, а еще страусы и павлины.Покормить морковкой верблюда с необычным именем Нокиа приезжают в деревню Гостец со всех уголков Владимирской области. Звездой Нокиа стала не просто так - она умеет выполнять команды. Одна из них - "сидеть". Взять под опеку экзотическое животное семья Козловых решила 2 месяца назад, увидели в социальной сети, что верблюд ищет новый дом.Дмитрий Козлов, фермер : “Мы поехали в Воронежскую область - это 750 километров отсюда. Посмотрели, потому что мы давно хотели приобрести себе верблюда, но нужен был спокойный, адекватный, любящий детей верблюд. Поехали, посмотрели и влюбились в него сразу же с первого взгляда.”Новая семья для верблюдицы - настоящее спасение. Когда цирк – шапито, в котором выступала Нокиа, из-за пандемии остался без гастролей, животные буквально умирали от голода. Сейчас же Нокиа поправляется и набирает вес, правда, пока её горбы не стоят. Но, как говорят специалисты, это дело времени. Кстати, сама верблюдица с Астраханской фермы. Там её увидел первый владелец.Дмитрий Козлов, фермер: “К нему подошёл чабан и сказал: "Отдай мне телефон". Он говорит: "Не отдам!". "Пожалуйста, отдай!". Вот он отдал ему телефон свой "Нокиа", когда они ещё пошли, и вот он выбрал одну из первых верблюдиц.Вот эту вот белую. Это очень редкий окрас, белый. И называл её Нокиа”.Нокиа по верблюжьим меркам молода. Сейчас ей тринадцать. Эти животные могут дожить до 40 лет. И хоть привычная среда обитания для них - степи и пустыни, в нашем регионе верблюдица чувствует себя комфортно, говорит Дмитрий. А по соседству с Нокией живут лошади. Их у семьи Козловых четырнадцать. К новому другу они сначала отнеслись с осторожностью, а сейчас живут душа в душу.Юлия Шувалова: “Эта лошадка - Проделка. Несмотря на её кличку, она очень добрая и ласковая. Кстати, её порода- донская охотничья -ещё даже не запатентована”.Лошади у фермеров разные: русский рысак, фриз, владимирский тяжеловоз, - но всех объединяет любовь к детям. Уже на протяжении нескольких лет на территории фермы Козловы организуют детский лагерь. Ребята учатся кататься на лошадях и ходят в походы.Марина Козлова: “4 дня шли до Суздаля. На площади остановились, сфоткались, что мы покорили Суздаль. Вот дети шли уже обратно. Дима их сопровождал на машине. Автосопровождение было. Нас было 8 человек, 8 лошадей. Они покорили Суздаль. Пришли домой все в целости и сохранности, теперь следующий этап- Переславль-Залесский”.А это страусы Бен и Холли. Вместе они уже 3 года. В их домике пальмы и песок. А соседи у них - индюки и павлины. Но пока свои большие и яркие хвосты они не показывают, ждут весны. Даже коровы у Дмитрия необычные. Вот эти телята айрширской породы. Они высоко ценятся за вкусное молоко. По словам хозяев, в новом году на ферме появится ещё один житель. Вот только кто именно, альпака, олень или лосенок, Дмитрий и Марина пока размышляют.Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир"