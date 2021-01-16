По заверениям чиновников, собственником новых акционерных обществ станет Владимирская область

В администрации Владимирской области поделились планами приватизации двух ГУПов – «ДСУ №3» и «Владимирского карьероуправления». Со слов замдиректора департамента имущественных и земельных отношений Валерия Патанина, федеральное законодательство предписывает преобразование предприятий в акционерные общества.Он добавил, что в случае отказа от приватизации унитарные предприятия будут ликвидированы антимонопольной службой, через суд.«Доля будет полностью принадлежать Владимирской области», - уверяет госслужащий.Отметим, что для начала обладминистрации необходимо утвердить Прогнозный план приватизации в Заксобрании региона. При этом Белый дом собирается внести документ в парламент только после принятия необходимых по мнению исполнительной власти поправок в закон о приватизации.