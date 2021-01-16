Владимирский регион снова накрыла волна снегопада. Метель началась вечером 15 января, снег шёл всю ночь и продолжает идти днём 16 января. Дворы и центральные улицы замело, коммунальные службы

Владимирский регион снова накрыла волна снегопада. Метель началась вечером 15 января, снег шёл всю ночь и продолжает идти днём 16 января. Дворы и центральные улицы замело, коммунальные службы с таким количеством снега не справляются. В Госавтоинспекции просят водителей вообще воздержаться от поездок на машине в этот выходной, а также не ставить свой автомобиль на центральных