Стоимость поездок по городу выросла как минимум вполовину.

Во Владимир снова пришел большой снег. Обильные осадки шли еще ночью. Из-за снегопада и метели цены на свои услуги резко подняли таксисты. Поездки по городу сейчас обходятся на 50 процентов дороже, на некоторых направлениях стоимость увеличилась вдвое.Так, из центра до Доброго можно доехать за 280-300 рублей. Чтобы добраться из Доброго в юго - западный район, придется отдать больше 300 рублей.Синоптики предупреждают, снег будет идти весь день.