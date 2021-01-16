Мужчина признал свою вину в полном объёме. Теперь ему грозит до 5 лет колонии.

Во Владимире завершилось расследование дорожно-транспортного происшествия на улице Егорова, в котором погиб мотоциклист. Авария произошла вечером 31 августа 2020 года.«Шевроле Нива» ехала по Суздальскому проспекту и повернула на нерегулируемом перекрестке в районе дома № 7 «Г». В это время по встречке двигался мотоциклист. Он не успел увернуться от манёвра иномарки и врезался в машину. В результате 32-летний мужчина скончался на месте ДТП.Водителя «Шевроле Нива» обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Уголовное дело передано во Фрунзенский районный суд Владимира для рассмотрения по существу. Мужчина признал свою вину в полном объёме. Теперь ему грозит до 5 лет колонии.