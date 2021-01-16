Из них во Владимире выявлено 42 заболевших.

Коронавирусом во Владимирской области заразились 157 человек за последние сутки по данным на 16 января. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.Из общего числа заболевших 42 человека заразились во Владимире, 17 человек – в Гусь-Хрустальном районе региона, 15 человек – в Муромском, по 10 заразившихся – в Ковровском и в Юрьев-Польском районах, 8 человек заболели в Петушинском районе, по 7 человек – в Александровском, Суздальском и Собинском районах, по 5 заразившихся зарегистрировали в Вязниковском, Кольчугинском, Киржачском и Селивановском районах.Кроме того, 4 человека заразились в Гороховецком районе Владимирской области, по 3 случая коронавируса выявили в Камешковском и в Меленковском районах и по 2 случая заболевания – в Радужном и Судогодском районах.