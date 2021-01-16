Больше 1.5 миллиардов рублей в 2020-м году получили медики, работающие в “красной зоне” инфекционных больниц Владимирской области. Об этом сообщает администрация региона. Сообщается, что

Больше 1.5 миллиардов рублей в 2020-м году получили медики, работающие в “красной зоне” инфекционных больниц Владимирской области. Об этом сообщает администрация региона. Сообщается, что из федерального бюджета выплаты получили 13 648 медицинских работников. По постановлению Правительства №415 медикам выплачено свыше 615 миллионов рублей. Их получили 9803 человека: 2413 врачей, 6188 из числа среднего медперсонала и