К 16 января во Владимирской области общее число заражённых коронавирусом составило 21 192 человека. Число умерших от Covid-19 выросло до 578 человек. В 33 регионе за последние сутки официально

К 16 января во Владимирской области общее число заражённых коронавирусом составило 21 192 человека. Число умерших от Covid-19 выросло до 578 человек. В 33 регионе за последние сутки официально выявлено 157 больных коронавирусом. Это на 1 случай меньше, чем накануне. Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 18 муниципальных образованиях Владимирской области: Владимир — 42 случая, Гусь-Хрустальный —