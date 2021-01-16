Дорожные службы в условиях непогоды работают в усиленном режиме. Уборка и обработка идет непрерывно.

На расчистку от снега трасс М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области выведено 86 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.За минувшие сутки дороги уже обработали 960 тоннами противогололедных материалов. Последствия снегопада расчищают грейдеры и тракторы, работают комбинированные дорожные машины и погрузчики. На сложных подъемах в помощь грузовым автомобилям дежурят тягачи. Дорожники ведут мониторинг ситуации с помощью 12 видеокамер, 7 метеостанций и 10 постов учета интенсивности движения. Вся информация тут же поступает в Ситуационный центр. На трассах дежурят дорожные патрули.Дорожники готовы оперативно оказать помощь водителям, если возникнет необходимость. Телефон для связи с диспетчерской 8-800-505-76-52 (круглосуточно, звонок бесплатный).