На трассе М-7 в Гороховецком районе столкнулись два грузовика.

В 10:54 16 января в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На трассе М-7 в Гороховецком районе столкнулись две фуры.На место выехали подразделения МЧС, скорая помощь, инсекторы ГИБДД. В результате аварии имеется пострадавший. Спасатели деблокировали мужчину из грузовика. Для ликвидации последствий ДТП использовалось ГАСИ «СПРУТ».Как уточняет пресс-служба ведомства, всего на происшествие выезжало 10 человек и 3 единицы техники. От МЧС - 3 человека, 1 единица техники.