В 33 регионе за минувшие сутки лабораторно подтверждено 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Ранее цифра была чуть больше - 158 случаев. Таким образом, всего на территории 33 региона зарегистрировано 21 192 случаев заболевания. 8 человек с подтвержденным COVID-19 умерли за последние 24 часа. 152 человека закрыли больничный.42 - во Владимире17 - в Гусь-Хрустальном районе15 - в Муромском районе10 - в Ковровском районе10 - в Юрьев-Польском районе8 - в Петушином районе7 - в Александровском районе7 - в Собинском районе7 - в Суздальском районе5 - в Вязниковском районе5 - в Кольчугинском районе5 - в Селивановском районе5 - в Киржачском районе4 - в Гороховецком районе3 - в Камешковском районе3 - в Меленковском районе2 - в г. Радужный2 - в Судогодское районе