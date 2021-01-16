В 33 регионе за минувшие сутки лабораторно подтверждено 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Ранее цифра была чуть больше - 158 случаев. Таким образом, всего на территории 33 региона зарегистрировано 21 192 случаев заболевания. 8 человек с подтвержденным COVID-19 умерли за последние 24 часа. 152 человека закрыли больничный.
42 - во Владимире
17 - в Гусь-Хрустальном районе
15 - в Муромском районе
10 - в Ковровском районе
10 - в Юрьев-Польском районе
8 - в Петушином районе
7 - в Александровском районе
7 - в Собинском районе
7 - в Суздальском районе
5 - в Вязниковском районе
5 - в Кольчугинском районе
5 - в Селивановском районе
5 - в Киржачском районе
4 - в Гороховецком районе
3 - в Камешковском районе
3 - в Меленковском районе
2 - в г. Радужный
2 - в Судогодское районе