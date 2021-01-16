Акцию проведут волонтеры регионального отделения общественной организации "РазДельный Сбор".

Сдать на переработку можно пластик, стекло, металл и макулатуру.Точек приема мусора по городу будет несколько. Все они четко организованы по времени.1. Район "Веризино-2": ул. Новгородская, 39к2. 11:00-11:15;ул.Куйбышева, 9. 11:20-11:30.2. Район Доброе. 11:50-12:20 ( за кинотеатром "Руськино", перед входом в Добросельский парк).3. Ул. Михайловская, 4. 12:30-12:55.4. Соловьиный пруд. 13:05-13:35.5. Ул. Ново- Ямская, 23. 14.50-15:20.6. Ул. Василисина, 17. 15:25-15:45.7. Стоянка около ТЦ "Орбита", ул. Нижняя Дуброва. 15:50-16:10.Все подробности о том, как правильно подготовить мусор к утилизации, в группе организации "ВКонтакте".