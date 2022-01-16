Отношения Украины и России очень похожи с отношениями США и Мексики, заметил американский профессор журналистики и политологии Питер Бейнарт.

Отношения Украины и России очень похожи с отношениями США и Мексики, заметил американский профессор журналистики и политологии Питер Бейнарт.На этой неделе состоялись переговоры России и США по гарантиям безопасности. Российская делегация также встретилась с представителями НАТО и ОБСЕ. Москва надеялась получить ответ на предложения, которые отправляла Вашингтону еще в декабре, однако на многие из них Запад ответил "нет".Напомним, что российская сторона выступает против расширения Североатлантического альянса на восток, призывает отказаться от размещения военных баз на территории бывшего СССР, в частности, на Украине. Россия считает, что НАТО должна вернуться к границам 1997 года.Журналист The New York Times Питер Бейнарт проанализировал состоявшиеся переговоры и заметил, что США лицемерят в диалоге с РФ. Обозреватель сравнил отношения Москвы и Киева с отношениями Вашингтона и Мехико. Он отметил, что Мексика может не разделять внешнюю политику Соединенных Штатов, однако та не имеет права сотрудничать с противниками американцев.Также Бейнарт уверен, что Запад не сможет уменьшить влияние Кремля на бывшие советские республики, поэтому США и ЕС должны просто согласиться с правом вето РФ на вступление Украины в НАТО.Ранее кандидат политических наук Алексей Якубин , что Украина должна стать основным союзником США вне Североатлантического альянса. Эксперт привел в пример Южную Корею и Японию.