Один из самых известных разработчиков протоколов для высших руководителей, бывший советник президента России Владимира Путина Владимир Шевченко прокомментировал предложение украинского лидера американскому коллеге организовать саммит Украина – РФ – США.

Один из самых известных разработчиков протоколов для высших руководителей, бывший советник президента России Владимира Путина Владимир Шевченко прокомментировал предложение украинского лидера американскому коллеге организовать саммит Украина – РФ – США.Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский попросил лидера США Джо Байдена организовать онлайн-переговоры с Владимиром Путиным. В Кремле пока никак не комментируют новую инициативу Киева, из Белого дома также не было сообщений по этому поводу.Впрочем, само предложение Зеленского выходит за рамки существующих протоколов. Так считает экс-советник Путина Владимир Шевченко. "Это просто кавээновский выпендреж", – прокомментировал эксперт недавний звонок президента Украины в Вашингтон.Шевченко сомневается, что в Белом доме серьезно отнеслись к инициативе Зеленского. По мнению Владимира Николаевича, американские политики, которые привыкли соблюдать протокол, наверняка просто улыбнулись. Если же Кремль будет публично отвечать, то назовет это глупостью, уверен эксперт.Возможные переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского обсуждаются с момента вступления последнего в должность президента Украины. Однако такая встреча до сих пор не состоялась, поскольку в Кремле не видят в ней смысла. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ситуацию усложняет нежелание Киева выполнять Минские соглашения.