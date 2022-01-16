Авария произошла сегодня около 11 утра на 266 километре дороги Р-132 Золотое кольцо. Столкнулись...

Авария произошла сегодня около 11 утра на 266 километре дороги Р-132 "Золотое кольцо". Столкнулись 4 автомобиля: Chevrolet, Nissan, Hyundai и Lexus.По предварительной информации регионального УМВД, Водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь со стороны Владимира в сторону Суздаля, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan, который совершил столкновение с Hyundai, а тот - с Lexus.В результате аварии 2 человека - водитель Nissan, а также один из пассажиров Hyundai, - оправлены на амбулаторное лечение. А вот ещё один пассажир Hyundai доставлен в медицинское учреждение.ФОТО: Подслушано Автомобилистов