Музыкальная психотерапия и трибьют-батл к юбилею культовой российской группы СЛОТ. Новый творческий...
Музыкальная психотерапия и трибьют-батл к юбилею культовой российской группы СЛОТ. Новый творческий проект Lyubov Bezdushi появился на музыкальных просторах Владимира. Подробности только в субботних "Вестях".
Еще недавно Любовь Бездушнова рисовала ритмические рисунки на ударных в рок группе NEW BREATH. В нулевые молодые девушки регулярно выступали на многих площадках Владимира, от ночных клубов до фестивалей на открытом воздухе. Сегодня певица записывает собственный альбом. Новый проект получил название Lyubov Bezdushi.
Данил Левицкий, барабанщик: “Она видит цель она к ней идет, несмотря ни на что, она очень нервничает, очень много эмоций, на ней видно, перед каждым таким, когда мы клип снимали, когда шли записывать что-то, всегда она очень трепетно относится к этому всему”.
Сейчас Любовь в начале нового творческого пути и хочет помочь ровесницам справится с трудными жизненными обстоятельствами, поэтому жанр и стиль исполнения называет "музыкальной психотерапией". Недавно проект Lyubov Bezdushi выпустил первый клип на песню "Принц".
Музыка способна вырабатывать иммунитет от душевной и физической боли, уверена Любовь. Заглавной темой будущего альбома, по ее признанию, станет "Защита детей и женщин от любого насилия".
Любовь Бездушнова, певица: “Как в жизни любой девочки, девушки, женщины у меня были непростые моменты, непростые ситуации жизненные, из которых я смогла выбраться и это конечно же тема абьюзивных отношений, на самом деле мне есть что сказать”.
Из-за эффектной внешности и хулиганского образа, солистку коллектива стали часто приглашать фотографы. Конечно, съемки для глянцевых журналов прибавили популярности проекту. Впрочем, самим музыкантам чужды пафос и высокомерие, они наслаждаются тем, что молоды и могут заниматься любимым делом.
Влад Перов, гитарист: “Я считаю финальная цель - это когда твое хобби, твое любимое дело становится твоей профессией, то есть когда ты полноценно этим занимаешься и в это не вкладываешься, то есть кайфуешь сам, получаешь удовольствие и это еще приносит тебе деньги”.
Недавно у проекта Lyubov Bezdushi появился шанс заявить о себе на всю страну. Ребята записали кавер к юбилею группы СЛОТ. Выбор пал на композицию "Ангел и демон". Так называемый трибьют-баттл должен определить лучших исполнителей в жанре альтернатива. Главное, говорит Любовь Бездушнова, верить в себя и уметь зажечь сердца слушателей
Любовь Бездушнова, певица: “Несмотря на то, что наш проект называется Lyubov Bezdushi, души в нем очень много, души и любви и тепла и драйва и много много ярких эмоций”.
В ближайших планах группы - запись нескольких песен и дебютные выступления на большой публике.
Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести-Владимир