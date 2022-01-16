Музыкальная психотерапия и трибьют-батл к юбилею культовой российской группы СЛОТ. Новый творческий...

Музыкальная психотерапия и трибьют-батл к юбилею культовой российской группы СЛОТ. Новый творческий проект Lyubov Bezdushi появился на музыкальных просторах Владимира. Подробности только в субботних "Вестях".Еще недавно Любовь Бездушнова рисовала ритмические рисунки на ударных в рок группе NEW BREATH. В нулевые молодые девушки регулярно выступали на многих площадках Владимира, от ночных клубов до фестивалей на открытом воздухе. Сегодня певица записывает собственный альбом. Новый проект получил название Lyubov Bezdushi.Данил Левицкий, барабанщик: “Она видит цель она к ней идет, несмотря ни на что, она очень нервничает, очень много эмоций, на ней видно, перед каждым таким, когда мы клип снимали, когда шли записывать что-то, всегда она очень трепетно относится к этому всему”.Сейчас Любовь в начале нового творческого пути и хочет помочь ровесницам справится с трудными жизненными обстоятельствами, поэтому жанр и стиль исполнения называет "музыкальной психотерапией". Недавно проект Lyubov Bezdushi выпустил первый клип на песню "Принц".Музыка способна вырабатывать иммунитет от душевной и физической боли, уверена Любовь. Заглавной темой будущего альбома, по ее признанию, станет "Защита детей и женщин от любого насилия".Любовь Бездушнова, певица: “Как в жизни любой девочки, девушки, женщины у меня были непростые моменты, непростые ситуации жизненные, из которых я смогла выбраться и это конечно же тема абьюзивных отношений, на самом деле мне есть что сказать”.Из-за эффектной внешности и хулиганского образа, солистку коллектива стали часто приглашать фотографы. Конечно, съемки для глянцевых журналов прибавили популярности проекту. Впрочем, самим музыкантам чужды пафос и высокомерие, они наслаждаются тем, что молоды и могут заниматься любимым делом.Влад Перов, гитарист: “Я считаю финальная цель - это когда твое хобби, твое любимое дело становится твоей профессией, то есть когда ты полноценно этим занимаешься и в это не вкладываешься, то есть кайфуешь сам, получаешь удовольствие и это еще приносит тебе деньги”.Недавно у проекта Lyubov Bezdushi появился шанс заявить о себе на всю страну. Ребята записали кавер к юбилею группы СЛОТ. Выбор пал на композицию "Ангел и демон". Так называемый трибьют-баттл должен определить лучших исполнителей в жанре альтернатива. Главное, говорит Любовь Бездушнова, верить в себя и уметь зажечь сердца слушателейЛюбовь Бездушнова, певица: “Несмотря на то, что наш проект называется Lyubov Bezdushi, души в нем очень много, души и любви и тепла и драйва и много много ярких эмоций”.В ближайших планах группы - запись нескольких песен и дебютные выступления на большой публике.Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести-Владимир