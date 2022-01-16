Рок-музыкант Сергей Шнуров посвятил клип плохой работе петербургских чиновников этой зимой. Основатель группы Ленинград высмеял Смольный за игнорирование мусорного и снежного коллапсов в Северной столице.

Рок-музыкант Сергей Шнуров посвятил клип плохой работе петербургских чиновников этой зимой. Основатель группы "Ленинград" высмеял Смольный за игнорирование мусорного и снежного коллапсов в Северной столице.Для съемок клипа о проблемах Петербурга Шнуров выбрал один из дворов рядом с Сенной площадью. На фоне переполненных мусорных контейнеров музыкант спел о некачественной работе коммунальщиков."Надо ж так загадить город, не пройти, чтоб ни *********", — поет Шнуров в клипе на песню .Исполнитель также посмеялся над ответами чиновников на жалобы горожан. Представители власти утверждают, что якобы все под контролем, но на самом деле не решают волнующие горожан вопросы.Губернатор Александр Беглов еще в октябре 2021 года обещал, что Смольный будет оперативно реагировать на непогоду. Но после первого снегопада в конце ноября стало понятно, что коммунальщики не успели подготовиться к зиме.Новая трудность ждала местных жителей в первые дни января 2022 года. Во всех дворах образовались стихийные свалки, поскольку сотрудники сферы ЖКХ перестали справляться с вывозом бытовых отходов