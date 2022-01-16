Рок-музыкант Сергей Шнуров посвятил клип плохой работе петербургских чиновников этой зимой. Основатель группы Ленинград высмеял Смольный за игнорирование мусорного и снежного коллапсов в Северной столице.
Рок-музыкант Сергей Шнуров посвятил клип плохой работе петербургских чиновников этой зимой. Основатель группы "Ленинград" высмеял Смольный за игнорирование мусорного и снежного коллапсов в Северной столице.
Для съемок клипа о проблемах Петербурга Шнуров выбрал один из дворов рядом с Сенной площадью. На фоне переполненных мусорных контейнеров музыкант спел о некачественной работе коммунальщиков.
"Надо ж так загадить город, не пройти, чтоб ни *********", — поет Шнуров в клипе на песню .
Исполнитель также посмеялся над ответами чиновников на жалобы горожан. Представители власти утверждают, что якобы все под контролем, но на самом деле не решают волнующие горожан вопросы.
Губернатор Александр Беглов еще в октябре 2021 года обещал, что Смольный будет оперативно реагировать на непогоду. Но после первого снегопада в конце ноября стало понятно, что коммунальщики не успели подготовиться к зиме.
Новая трудность ждала местных жителей в первые дни января 2022 года. Во всех дворах образовались стихийные свалки, поскольку сотрудники сферы ЖКХ перестали справляться с вывозом бытовых отходов