На месте аварии работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Во Владимирской области днём 16 января на 266 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» столкнулись четыре иномарки: Nissan, Chevrolet, Hyundai и Lexus. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека.По информации пресс-службы регионального УМВД, водитель Chevrolet двигался из Владимира в сторону Суздаля. Выехав на встречку, он протаранил Nissan. «Японец» ударился в Hyundai, а последний угодил в Lexus.В результате аварии водитель «Ниссана» и пассажир «Хёндай» получили травмы. После осмотра медиков их оправили на амбулаторное лечение. Пассажира «Хёндай» госпитализировали в больницу.На месте ДТП работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.