В Александрове сотрудники патрульно-постовой службы задержали 57-летнего мужчину, который обокрал продуктовый магазин. После возлияния пьяный житель отправился в магазин, чтобы ..

В Александрове сотрудники патрульно-постовой службы задержали 57-летнего мужчину, который обокрал продуктовый магазин.После возлияния пьяный житель отправился в магазин, чтобы «догнаться». Дверь в торговую точку уже была закрыта, однако герой нашей истории видел цель, но не замечал препятствий. Взломав её, он попал внутрь и вынес еду и спиртное.Свою вину в содеянном фигурант признал и возместил причинённый ущерб. Однако это не спасло его от уголовного преследования. На вора завели уголовное дело по статье «кража». Ему грозит пять лет колонии.