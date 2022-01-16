Распорядиться похищенным злоумышленник не успел.

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Александровскому району задержали подозреваемого в совершении кражи из магазина, находящегося в районном центре.Установлено, что фигурант, 57-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, взломал входную дверь и проник в помещение торговой точки, откуда похитил алкоголь и прочую продукцию.Распорядиться похищенным злоумышленник не успел, так как был задержан полицейскими.Свою вину в содеянном фигурант признал и возместил причиненный ущерб.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).