Распорядиться похищенным злоумышленник не успел.
Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Александровскому району задержали подозреваемого в совершении кражи из магазина, находящегося в районном центре.
Установлено, что фигурант, 57-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, взломал входную дверь и проник в помещение торговой точки, откуда похитил алкоголь и прочую продукцию.
Распорядиться похищенным злоумышленник не успел, так как был задержан полицейскими.
Свою вину в содеянном фигурант признал и возместил причиненный ущерб.
Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).