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Накануне были названы победители чемпионата Европы по фигурному катанию.В Таллине спортсменки изРоссии заняли весьпочетный пьедестал. Камила Валиева взялазолото, Анна Щербакова обосновалась навтором месте, третье отдали Александре Трусовой. Всефигуристки –подопечные ЭтериТутберидзе.Бурное обсуждение вызвало серебро АнныЩербаковой. ВСети появилось мнение отом, чтоспортсменке завысили баллы.Так, например, тренер сборной Белоруссии намекнул, чтосудьи небыли объективны. Дескать, накануне членыжюри встречались сЭтери Тутберидзе заужином.Фанаты Щербаковой оттаких предположений пришли вбешенство. Особорезко наобсуждение результатов девушки отреагировал Алексей Железняков – хореограф команды ЭтериТутберидзе. Вличном микроблоге ондовольно резковозразил недругам Анны."Сволочи, хейтеры, этадевочка достойна! – набросился на обидчиков фигуристки Алексей. – Теперь живите сэтим уроды!".Интернет-общественностьЖелезнякова тутже осудила зарезкость формулировок. Хореограф темвременем отметил, чтовысказался наличной территории –в собственном инстаграм-аккаунте. Всвоем профиле, отметил Железняков, онволен говорить какугодно.

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