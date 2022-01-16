Бывший депутат Верховной рады Борислав Розенблат считает, что США уступили Украину России.
Бывший депутат Верховной рады Борислав Розенблат считает, что США "уступили" Украину России.
На этой неделе представители России, США, НАТО и ОБСЕ вели переговоры, которым предшествовали предложения Москвы по безопасности. Стороны пытались договориться, однако встречи не привели к каким-либо прорывам. Очевидно, что консультации по этому вопросу будут продолжаться.
Бывший украинский депутат Борислав Розенблат уверен: российские и американские дипломаты встретились вовсе не ради обсуждения гарантий безопасности, а для того, чтобы поделить сферы влияния в Европе. "Торги между США и Россией уже завершились", – заявил экс-парламентарий в эфире телеканала "Наш".
По его мнению, Вашингтон просто "передал" Украину Москве. Эксперту очевидно, что никакого полномасштабного конфликта между Россией и Незалежной не будет. Слухи об этом должны были лишить страну инвесторов, а также подсадить ее на кредиты, уверен Розенблат.
Ранее американский журналист
Питер Бейнарт
в переговорах с Россией. Он заметил, что отношения Москвы и Киева похожи с отношениями Вашингтона и Мехико. Мол, Мексика тоже может не соглашаться с политикой соседней страны, однако та не имеет права сотрудничать с оппонентами американцев.