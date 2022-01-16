Кандидат политических наук Алексей Якубин считает, что Украина должна отказаться от попыток присоединиться к НАТО.

Кандидат политических наук Алексей Якубин считает, что Украина должна отказаться от попыток присоединиться к НАТО.Уже на протяжении многих лет обсуждается возможное вступление Украины в НАТО, однако эти разговоры, по мнению Алексея Якубина, являются частью пиар-кампании Киева. Незалежной нужно добиться иного статуса, считает эксперт. Например, страна может стать ключевым союзником США вне Североатлантического альянса.Якубин привел в пример Южную Корею и Японию, которые активно сотрудничают с Соединенными Штатами и при этом не являются членами НАТО. Такой статус, по словам кандидата политических наук, весьма ценен, поскольку в данном случае Вашингтон берет на себя некоторые обязательства.О вступлении Украины в НАТО недавно высказывался лидер партии "Наши" Евгений Мураев. Он заявил, что членство страны в Североатлантическом альянсе приведет к войне с Россией. Однако Запад не собирается развязывать полномасштабный конфликт с РФ, поэтому отказывается принимать Незалежную в свои ряды. Якобы именно такую позицию озвучивали европейские политики Владимиру Зеленскому.Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко , что военные базы НАТО в таких странах, как Украина, – это пункты наступления. Появление ударных систем возле российских границ является элементом агрессии, уверен эксперт.