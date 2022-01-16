Утром во Владимире загорелось кафе на улице Девической. К счастью, никто не пострадал. В 07-30 16 января в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании на улице Девическая, где в доме №7 ..

Утром во Владимире загорелось кафе на улице Девической. К счастью, никто не пострадал.В 07-30 16 января в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании на улице Девическая, где в доме №7 наблюдалось задымление.Сотрудники МЧС сформировали звено газодымозащитной службы для разведки и тушения огня. Пожарные не дали огню распространиться по зданию. Пламя было потушено на площади два квадратных метра.«В заведении сгорело имущество и внутренняя отделка», - уточнили в пресс-службе ведомства.На происшествие выезжали 6 пожарных машин и 16 человек личного состава.Дознаватель разбирается в причинах случившегося.