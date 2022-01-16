В сообществе AlexAutoLive появился пост благодарности одному из жителей Александрова. Автор...

В сообществе AlexAutoLive появился пост благодарности одному из жителей Александрова.Автор указывает, что ежегодно, после каждого снегопада по улице Сиреневая аллея проезжает снегоуборочная техника одного из местных жителей. При этом, оплаты с других жителей улицы за свои услуги никто не просит.Отметим, в этом году проблема уборки снега актуальна как никогда. Обрушившиеся на Владимирскую область снегопады серьёзно повлияли на будни владимирцев. За уборкой дорог и придомовых территорий следит прокуратура. За несколько недель января сотрудники ведомства обнаружили более 390 нарушений.ФОТО: https://pixabay.com/ru