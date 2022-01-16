Во Владимире временно закрывается первый в городе . Владельцы объявили, что он переезжает на новое место. Сейчас они не могут потянуть аренду помещений. Он в Американском доме. Напомним, что ..

Во Владимире временно закрывается первый в городе . Владельцы объявили, что он переезжает на новое место. Сейчас они не могут потянуть аренду помещений.Он в Американском доме. Напомним, что победителем на аренду бывшего «Музея вишни», расположенного на улице Летне-Перевозинской, стала Она передала здание в субаренду 22-летнему предпринимателю Александру Безрукову, который заселил его экзотическими животными. Всего - 45 видов. Среди них – куница, тараканы, питоны, кайман, крысы и другие насекомые, амфибии и рептилии. Экспозиция занимает первый этаж и подвал. Спустя полгода стало ясно, что дело не только не прибыльное, но и убыточное. Однако Александр Безруков не отчаивается.«Мы продолжим стремиться к своей цели, чтобы в нашем городе был достойный зоопарк. Будем стараться вывести выставку на более высокий уровень, расширяться и продумывать программу образовательных курсов. На время закрытия, естественно, у нас не будет никакого дохода. Поэтому мы будем благодарны любой вашей поддержке», - .Организации требуются сухие корма Little One для морских свинок, хомяков, шиншилл и дегу. Желающие могут помочь материально: 2202 2017 0671 9339 Безруков Александр Сергеевич.Напомним, что особняк, называющийся Американским домом, построен в центре Владимира в начале 1990-х годов на деньги гражданина США профессора Рональда Поупа. Ранее в нём располагался центр по изучению английского языка, а также Музей вишни.