В свои 26 житель Гусь-Хрустального уже был судим. Теперь его признали виновным и в сбыте наркотиков. Осужденный был задержан сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков полиции

В свои 26 житель Гусь-Хрустального уже был судим. Теперь его признали виновным и в сбыте наркотиков. Осужденный был задержан сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков полиции Гусь-Хрустального в сентябре прошлого года. При личном досмотре оперативники обнаружили у него мобильные телефоны, в которых находились адреса тайников-закладок, из которых впоследствии полицейские изъяли 0,86 грамма наркотического средства