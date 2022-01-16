Сообщение о пожаре в одном из кафе на улице Девической областного центра поступило сегодня...

Сообщение о пожаре в одном из кафе на улице Девической областного центра поступило сегодня утром.На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление в здании. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться по зданию, и ликвидировали горение на площади 2 кв. м. Сгорело имущество и внутренняя отделка в помещении кафе. Погибших и пострадавших нет.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области