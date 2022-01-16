Сообщение о возгорании грузового автомобиля в селе Павловском Ковровского района поступило сегодня...

Сообщение о возгорании грузового автомобиля в селе Павловском Ковровского района поступило сегодня ночью. Пожарным удалось предотвратить распространение огня и ликвидировать возгорание на площади 14 квадратных метров. Сгорела кабина и часть кузова. Погибших и пострадавших нет.На пожар выезжали муниципальный пожарный пост 1 единица техники, 2 человека личного состава и войсковая часть 55443 1 единица техники 4 человека. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области