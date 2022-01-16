На дорогах образуется гололёд.

Во Владимирской области в начале новой недели ожидаются снегопады и весьма тёплая температура: от -1 до -3 градусов.С 17 по 19 января синоптики прогнозируют в регионе облачную погоду. На дорогах образуется гололёд.Ночью 17 января похолодает до -10, днём до -5. На следующий день немного потеплеет: от -7 до -2 градусов. В Крещенскую ночь будет до -13.Скорость порывов юго-западного ветра составит 10-14 метров в секунду. Атмосферное давление будет колебаться от 729 до 745 миллиметров ртутного столба.