Работы владимирского дизайнера под творческим псевдонимом Ева Игнис продолжают покорять подиумы,...

Работы владимирского дизайнера под творческим псевдонимом Ева Игнис продолжают покорять подиумы, украшают музыкальные клипы и глянцевые журналы. Мастер способна выразить в своих творениях самые разные чувства и делает это восхитительно. Что вдохновляет Еву сегодня, и кто носит аксессуары нашей талантливой землячки, расскажет Любовь Клюквина.Превращать мысли в украшения - непрекращающийся творческий вызов для дизайнера Евгении Хреновой. Свои чувства она передает через камни, проволоку и серебро. Самая "громкая" и ослепительная коллекция года для мастера - капсула, посвященная экологическим проблемам.Евгения Хренова, дизайнер аксессуаров и украшений (Eva Ignis): “Создали целый мир в этом показе. Каждая модель олицетворяет угнетенную человеком стихию или представителя флоры или фауны».Совместно с владимирскими творцами - оператором Еленой Попковой и фотографом Alice Lain - коллекция обрела форму. Показ проходил на Неделе моды в Нью-Йорке. Проект не вмещался в понимание "фэшн", но был настолько ярким и нестандартным, что директор фэшн-канала Рокко Лео Гальотти лично отметил работу владимирских участниц и отвел для них специальное место на портале. На обложке - фото владимирской модели Александры Казанской.Евгения Хренова, дизайнер аксессуаров и украшений (Eva Ignis): “У нас такое волшебство произошло… Девушка, которая олицетворяла угнетенную стихию воды, она была с Аральского моря. Девушка, которая символизировала последний лотос, сама жила в Долине Лотосов. Молодой человек у нас из Азии, а для них тигр символ мужества, как у нас медведь».Шокирующее изделие проекта - ожерелье в виде легких - посвящено лесным пожарам. Подобное украшение было создано легендарным модным домом Schiaparelli для выхода супермодели Беллы Хадид на последнем кинофестивале в Каннах. По задумке дизайнера золотые легкие - символ победы людей над коронавирусом.Евгения Хренова, дизайнер аксессуаров и украшений (Eva Ignis): “Как можно совместить в одном изделии столько боли? У меня пошла мысль: леса...леса - это легкие планеты...легкие. С одного ракурса они будут выглядеть как легкие, символизирующие как раз то, что леса - это легкие планеты, а с другого ракурса они будут выглядеть как испепеляемый огнем лес».Кадры, снятые во Владимире, стали вирусными. Ожерелья Евгении попали на страницы журналов, и, благодаря сотрудничеству с Европейской академией моделей, их увидели в Токио, Париже, Милане и Берлине. Не обошлось и без ювелирного показа Estet в Москве - творческой коллаборации Евы и модельера Жан Николь.Евгения Хренова, дизайнер аксессуаров и украшений (Eva Ignis): Было две коллекции - "Париж" для взрослых и "Купидоны" для детей. Они были абсолютно очаровательны, все в ангельских крылышках. Открывали показ модели Вячеслава Зайцева. Прекрасная Елена Шаповалова как раз была в моем изделии "Птицы", которое символизировало как раз угнетенных птиц, которые были у нас в Нью-Йорке».Теперь совместно Тик-Ток Хаусом Игоря Крутого Евгения готовит коллекцию, посвященную сложным человеческим эмоциям. Первое изделие уже готово и увидело свет: на концерте "Песни года", посвященном полувековому юбилею, в нем выступила певица Алина Мур. Птицу демонстрировали крупным планом.Евгения Хренова, дизайнер аксессуаров и украшений (Eva Ignis): “Это была птица счастья. Это такая сумочка, которая символизирует вдохновение, счастье и мимолетность. У нее даже крылья, знаете, вот, когда птица садится, и она ещё не решила, будет она здесь долго или нет, и она крылья только складывает, но ещё не до конца».Творчество открыто каждому, - считает Евгения. Большинство её моделей не профессионалы. Спортсмена из Азии - далекого от мира фэшн, теперь постоянно зовут на фотосессии, а гримёр команды, однажды попробовав себя на съемках, стала ведущей моделью.Евгения Хренова, дизайнер аксессуаров и украшений (Eva Ignis): “Я долго думала об этом - почему люди вообще идут за мной? Почему они соглашаются на все эти авантюры, зачастую в ущерб своему времени и даже здоровью, когда мы снимаем в мороз, например. Людям нужно оставить что-то после себя. И вот таким образом через мое же творчество, они дарят себя этому миру и им это важно».Мечта Евгении - новый уровень трансляции творчества: фэшн-трипы по стране и за рубежом, поиск ещё более притягательных мест для съемок и, как всегда, напоминание о самом важном. Любовь Клюквина, Александр Чунаев, Вести-Владимир.