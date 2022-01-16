Этот год проходит под знаком 250-летнего юбилея Михаила Сперанского. Владимирского Ломоносова, как...

Этот год проходит под знаком 250-летнего юбилея Михаила Сперанского. Владимирского Ломоносова, как его часто называют. В биографии этого яркого человека еще очень много неразгаданных страниц. Поэтому так много в современных исследованиях догадок и неточностей. И сегодня у нас эксклюзив от владимирских архивистов. Узнаем, что им удалось найти.Эти документы голыми руками не возьмешь. Они на особом хранении, в отсутствии света, при определенной влажности и температуре, как и все старинные реликвии. Марина Назарова работает исключительно в перчатках. И впервые представляет широкой публике исторические документы, которые никогда не выдаются на руки. Из реестра уникальных архивного фонда Владимирской области. Это подлинная расписка Сперанского в получении жалования. Тогда Михаил Михайлович был ещё студентом Владимирской духовной семинарии.Марина Назарова главный архивист сектора информационно-выставочной работы: «Это документ архивного фонда владимирской губернской архивной комиссии...есть ведомость как раз на получение этого жалования за 1784 год. Здесь как раз в списке студентов отделения философии владимирской духовной семинарии значится Михаил Сперанский, который получил за сентябрь-октябрь 1784 года жалование в размере 1 рубля. О чем и расписался, оные деньги - 1 рубль- принял».Эта бумага - единственный носитель почерка Сперанского, его руки, подтверждает Марина Назарова. Сама находка удивительна для работников владимирского архива. Как и новые факты в очень сложной биографии этого яркого человека. Еще в 8-летнем возрасте отец отвез его из родного Черкутина к своему родственнику Матвею Богословскому во Владимир. Вместе со своим сыном Петром священник определил Михаила во Владимирскую духовную семинарию, дав им фамилии- Дилекторский и Сперанский.Марина Назарова главный архивист сектора информационно-выставочной работы: «Это общеизвестный факт. У Сперанского, несмотря на то, что его священнический род служил в селе Черкутино около 200 лет как минимум, не было фамилии. Потому что ни дед, ни отец не заканчивали никакие учебные заведения, где, как правило, священникам, детям давали фамилии. И потому фамилию Сперанский он приобрел благодаря Матвею Богословскому, который служил в Успенском соборе во Владимире. И он дал ему такую фамилию от слова "спера"- подающий надежды. Можно сказать пророческая была фамилия».В этой старинной ведомости Михаил и Петр идут друг за другом. Дружбу они сохранят и в семинарии. Правда Сперанский получил в те годы рубль, а Петр - 2. Почему такая разница, мы не знаем, улыбается Марина Назарова. Интересный факт, но уже через 8 лет в январе 1793 года, жалование лучшего ученика Александро-Невской духовной семинарии Санкт-Петербурга Михаила Сперанского, получившего должность секретаря влиятельного князя Алексея Куракина, будет составлять уже 400 рублей в год. Марина Назарова представляет и уникальное издание 1861 года - 1 том фундаментального труда "Жизнь графа Сперанского" барона Модеста Андреевича Корфа. До революции он был официальным биографом великого реформатора. Всё, что переиздавалось после него, основывалось как раз на исследованиях и выводах барона Корфа. И первое, на чем заострил внимание барон - дата рождения Сперанского.Марина Назарова главный архивист сектора информационно-выставочной работы: «Метрические книги Богородице-Рождественской и Николаевской церквей села Черкутино не сохранились. Поэтому найти актовую запись о дате рождения Сперанского не представлялось возможным. Сам Сперанский говорил: он родился в ночь на 1 января. Какой год - не уточнял».Корф приводит много разных мнений о дате рождения Сперанского. Причем сам Михаил Михайлович в письмах дочери, а также другу, замечал, что ему "то приписали годы, то, наоборот, моложе сделали". Но Корфу удалось докопаться до истины. Во Владимирской духовной семинарии, куда он обратился, нашли выписки из исповедных ведомостей церквей села Черкутино о составе семьи Сперанского. Они и развеяли все сомнения. Одна из них 1771 года. И в ней значатся:Марина Назарова главный архивист сектора информационно-выставочной работы: «Михаил Васильев 31 года, Параскева Федорова 28 лет и дети их - Андрей 3, Марья -6 лет и Екатерина 1 года. Данная исповедная ведомость была подана 27 мая 1771 года во владимирскую дух семинарию. И Михаил в семье не значится».Соответственно 1771 не может считаться годом рождения Сперанского- подтверждает Марина Назарова. А значит Михаил не был старшим ребенком в семье. До него родились Андрей и Катерина, которые умерли в младенчестве и старшая Марья, впоследствии она вышла замуж за священнослужителя.Марина Назарова главный архивист сектора информационно-выставочной работы: «Теперь посмотрим на исповедную ведомость 1772 года. Эта ведомость была подана 6 июля 1772».О чем же свидетельствует этот документ? Здесь в реестре семьи священника Михаила Васильева и Параскевы Федоровны уже значатся:Марина Назарова главный архивист сектора информационно-выставочной работы: «Дети их Михаил полугода и Марья 7 лет. И вот это как раз пожалуй единственное свидетельство, на основе которого можем сделать вывод, что Сперанский родился в январе 1772 года».Колоссальная исследовательская работа владимирских архивистов раскрыла сразу несколько загадок, связанных с личностью Михаила Сперанского. Это их подарок в год 250-летнего юбилея великого земляка, общественного государственного деятеля и реформатора первой половины 19 века. Их предложение - поставить во Владимире памятник основоположнику российской юридической науки Михаилу Сперанскому, - поддержало и региональное отделение Союза юристов России.Вячеслав Картухин председатель Владимирского регионального отделения Ассоциации юристов России: «Мы сейчас проводим и консультации и главное по месту, где расположить этот памятник, по срокам, поэтому будем стараться решить этот вопрос в этом году и приложим все усилия».Среди возможных мест появления монумента - развязка на улице Сперанского или исторический центр.Татьяна Воронцова. Александр Голубев. Вести- Владимир.