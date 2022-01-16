В понедельник во Владимирской областной научной библиотеке состоится открытие выставки «Память о...

В понедельник во Владимирской областной научной библиотеке состоится открытие выставки «Память о Холокосте: документы, научные исследования, художественные произведения», приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста.Экспозиция представлена книгами о Холокосте из фондов библиотеки: научной, публицистической и художественной литературой, документами и мемуарами, которые рассказывают об одной из самых трагических и страшных страниц в мировой истории.Выставка будет работать до 30 января текущего года.ФОТО: https://pixabay.com/