В понедельник во Владимирской областной научной библиотеке состоится открытие выставки «Память о...
В понедельник во Владимирской областной научной библиотеке состоится открытие выставки «Память о Холокосте: документы, научные исследования, художественные произведения», приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста.
Экспозиция представлена книгами о Холокосте из фондов библиотеки: научной, публицистической и художественной литературой, документами и мемуарами, которые рассказывают об одной из самых трагических и страшных страниц в мировой истории.
Выставка будет работать до 30 января текущего года.
ФОТО: https://pixabay.com/