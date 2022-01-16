Инцидент произошёл в декабре в Юрьево-Польском районе. Сотрудники ДПС остановили автомобиль под...

Инцидент произошёл в декабре в Юрьево-Польском районе. Сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением 23-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, при проверке удостоверения водителя по базам данных было установлено, что документ с таким номером выдан другому человеку. Права изъяли и направили на экспертизу, где документ признали поддельным. Как оказалось, права автолюбитель приобрел через сеть Интернет.Возбуждено уголовное дело. За подобное нарушение предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.ФОТО: https://www.pexels.com/ru