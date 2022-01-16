В этом году на благоустройство территорий во Владимирской области направлено более 480 миллионов...

В этом году на благоустройство территорий во Владимирской области направлено более 480 миллионов рублей. На эти средства планируется благоустроить 67 объектов: 35 дворовых территорий и 32 общественных пространства в 31 муниципальном образовании.Отмечается, что в прошлом году удалось перевыполнить план и вместо 54 объектов было благоустроено 206 - 56 общественных и 150 дворовых территорий.Больше всего дворов благоустроили в областном центре − 47, в Гусь-Хрустальном − 20, в Кольчугине − 17, в Коврове – 13. Благоустройство дворов выполнялось в соответствии с минимальным перечнем работ, который включает в себя ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек и урн, устройство экопарковок (в случае потребности), ремонт имеющихся парковочных мест.В феврале этого года начнётся голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году. Оно будет проходить, как и в прошлом году, онлайн на федеральной платформе. Жители региона смогут высказать своё мнение о том, какой объект должен появиться в их муниципальном образовании в первую очередь.ФОТО: https://www.pexels.com/ru