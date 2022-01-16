Ночью 16 января в Ковровском районе в селе Павловское на улице Шоссейной дотла сгорела кабина фуры. Прибывшие на пожар спасатели не дали распространиться огню по всему автомобилю и ..

Ночью 16 января в Ковровском районе в селе Павловское на улице Шоссейной дотла сгорела кабина фуры.Прибывшие на пожар спасатели не дали распространиться огню по всему автомобилю и потушили пламя на площади 14 квадратных метров. Сгорела кабина и часть кузова. Погибших и пострадавших нет.На место выезжали муниципальный пожарный пост и представители воинской части № 55443. Всего - 2 единицы техники и 6 человек.Дознаватель МЧС устанавливает причину возгорания.