С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 84 072 владимирцев.

Во Владимирской области на 16 января выявлено 207 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 55 человек. Ещё 22 жителя подхватили опасный вирус в 24 сл. в Муромском, 22 сл. в Ковровском, 6 сл. в Петушинском, 12 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Александровском, 10 сл. в Юрьев-Польском, 13 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в Судогодском, 4 сл. в Собинском, 3 сл. в г. Радужный, 11 сл. в Киржачском, 4 сл. в Камешковском, 5 сл. в Гороховецком, 4 сл. в Меленковском, 17 сл. в Вязниковском, 5 сл. в Суздальском, 1 сл. в СеливановскомС начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 84 072 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 19 800 случаев во Владимире, 9333 - в Гусь-Хрустальном районе, 9411 ​- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.