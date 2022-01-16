На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 207 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 207 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:55 - во Владимире;24 - в Муромском районе;22 - в Ковровском районе;17 - в Вязниковском районе;13 - в Гусь-Хрустальном районе;12 - в Кольчугинском районе;11 - в Киржачском районе;10 - в Юрьев-Польском районе;9 - в Александровском районе;6 - в Петушинском районе;5 - в Гороховецком и в Суздальском районах;4 - в Собинском, Камешковском и в Меленковском районах;3 - в городе Радужном;2 - в Судогодском районе;1 - в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 84 072 случая заболевания