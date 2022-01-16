На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 207 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 207 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
55 - во Владимире;
24 - в Муромском районе;
22 - в Ковровском районе;
17 - в Вязниковском районе;
13 - в Гусь-Хрустальном районе;
12 - в Кольчугинском районе;
11 - в Киржачском районе;
10 - в Юрьев-Польском районе;
9 - в Александровском районе;
6 - в Петушинском районе;
5 - в Гороховецком и в Суздальском районах;
4 - в Собинском, Камешковском и в Меленковском районах;
3 - в городе Радужном;
2 - в Судогодском районе;
1 - в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 84 072 случая заболевания