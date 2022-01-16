За несколько недель января прокуратура 33 региона области пресекла более 390 нарушений. Также за...

За несколько недель января прокуратура 33 региона области пресекла более 390 нарушений. Также за это время внесено 298 представлений, в отношении виновных лиц, возбуждено 273 дела об административных правонарушениях.Так, прокуратурой г. Владимира выявлена заснеженность основных улиц города, наличие на них наледи, заужение проезжей части, непроведение расчистки остановочных пунктов, наличие снежных валов вблизи пешеходных переходов. При этом из 99 единиц техники, эксплуатируемой ответственными службами для уборки города, 26 не могли использоваться по назначению по причине поломок, 6 из 8 погрузчиков находились в неисправном состоянии, часть транспортных средств требует капитального ремонта.На днях директору МКУ «Центр управления городскими дорогами» внесено представление, в отношении него возбуждено дело обадминистративном правонарушении.Муромской прокуратурой по фактам непроведения 23 управляющими компаниями очистки кровель жилых домов и прилегающих к ним территорий от снега и наледи внесены 23 представления, возбуждены 23 дела об административных правонарушениях.Устранение нарушений находится на контроле территориальных прокуроров.