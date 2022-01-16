Как сообщает Департамент ЖХК Владимирской области, для профилактики нештатных ситуаций с...
Как сообщает Департамент ЖХК Владимирской области, для профилактики нештатных ситуаций с электроснабжением и предупреждения технологических нарушений в работе электрических сетей проводится комплекс необходимых мероприятий. В частности организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ, производится дополнительная расчистка просек.
За минувшие сутки в регионе расчищено 2,1 гектара просек.
Также отмечается, что по состоянию на утро 16 января перебои с электроснабжением в населённых пунктах региона не фиксировались.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети – 8-800-220-0-220.
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