После помощи со стороны Соединенных Штатов у многих стран начались проблемы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что связавшие себя с США государства жалеют об этом.

После помощи со стороны Соединенных Штатов у многих стран начались проблемы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что связавшие себя с США государства жалеют об этом.Говоря о событиях в Казахстане и участии ОДКБ в урегулировании ситуации, председатель ГД отметил, что США должны задуматься над тем, почему к ним не обращаются."Пускай покажут хотя бы одну страну, которая к ним обратилась, но потом не потеряла свою государственность или стала процветающей. Найдите эту страну", – сказал Володин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".По его словам, многие, кто связал себя с США, желают об этом. Они потеряли и страну, и экономику, получив одни проблемы, подчеркнул спикер Госдумы.Он напомнил, что до вторжения США и НАТО Ливия была процветающей страной, никаких внутренних проблем не было и в Ираке."А то, что происходит на Украине? Вот вам, пожалуйста, обращение. Там сегодня и советники, там сегодня находятся и представители НАТО, и все это к добру не приведет", – указал Володин.Ранее спикер США о разрушительности политики санкций. Володин назвал действия американского руководства истерией.